Buckingham Palace begint onderzoek naar 'pestgedrag' door Meghan tegen personeel

Het Britse koningshuis start een onderzoek naar beschuldigingen dat Meghan, de vrouw van prins Harry, haar personeel heeft gepest. De Britse krant The Times schreef dat een oud-medewerker in 2018 een klacht had ingediend over Meghans gedrag. In een verklaring noemt Buckingham Palace de beschuldigingen "erg verontrustend".

Volgens The Times komen de beschuldigingen van Jason Knauf, de toenmalige perschef van Harry en Meghan. Volgens hem leidde het wangedrag van Meghan op Kensington Palace tot het vertrek van twee medewerkers. Meghan zou de medewerkers onder enorme druk hebben gezet, zegt correspondent Tim de Wit in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze vertellen hoe vreselijk het was om onder haar te moeten werken en dat ze soms trillend in tranen uitbarstten."

Geen toeval

Meghan is bedroefd over de aantijgingen, zegt haar woordvoerder. "Vooral omdat ze zelf doelwit is geweest van pesten." Ze denkt dat het een persoonlijke aanval is. "Ze beschouwt het als een lastercampagne", zegt De Wit. "Die is in haar ogen al langer bezig in de Britse media. En daar komt dit verhaal dan nog eens bovenop." Meghan neemt afstand van de beschuldigingen.

Bronnen rond het paar suggereren dat de beschuldigingen naar buiten zijn gekomen om de geloofwaardigheid van Meghan aan te tasten vanwege een interview door Oprah Winfrey, dat zondag wordt uitgezonden door de Amerikaanse zender CBS.

In dat gesprek krijgen ze de kans om hun kant van het verhaal te vertellen over wat er zich allemaal binnen de koninklijke familie afspeelt. "Het kan daarom haast geen toeval zijn dat de beschuldigingen nu naar buiten komen", denkt Tim de Wit.