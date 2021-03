Klaassen prijst spel Ajax: 'Geen moment gevoel gehad dat we niet zouden winnen'

Na twee wedstrijden tegen Lille en PSV waarin het voor Ajax wat moeilijker leek te gaan, plaatsten de Amsterdammers zich woensdagavond zonder al te veel moeite voor de finale van de KNVB-beker. In Friesland werd sc Heerenveen met 3-0 verslagen. "Ik heb een hongerig Ajax gezien", toonde trainer Erik ten Hag zich dan ook tevreden.

"Dat moeten we ook volhouden. Het streven is om in alle competities present te blijven."

Ook Davy Klaassen, de maker van de openingstreffer, zag een sterk Ajax aan de bal. "We controleerden de hele wedstrijd. We lieten ze niet in de counter komen met de snelle spelers die zij hebben. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen."

Met een ruime voorsprong in de competitie, een nationale bekerfinale en een achtste finale in de Europa League in het vooruitzicht, zou het een heel mooi seizoen kunnen worden voor de Amsterdammers. "We zijn goed op weg, maar uiteindelijk wil je wel dingen winnen, anders is het geen mooi seizoen. We gaan voor drie prijzen, maar het zal zeker niet makkelijk worden en vanzelf gaan", aldus Klaassen.