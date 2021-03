Achterban ChristenUnie kritisch over kabinetsdeelname

Een iets kleinere groep (38 procent) kiest voor de andere stelling: het is belangrijk om mee te doen in een volgende regering "ook als dat betekent dat de partij sommige principes en standpunten misschien moet opgeven". De rest maakt geen keuze tussen de twee opties.

Zijn achterban is verdeeld over de vraag of hij na de verkiezingen weer moet proberen mee te regeren. Bijna de helft (46 procent) kiest in de enquête voor de stelling dat CU "vooral moet vasthouden aan de eigen principes en standpunten, ook als dat betekent dat ze dan misschien niet kunnen meeregeren".

Van de ondervraagden die aangeven bij de verkiezingen op de ChristenUnie (CU) te gaan stemmen, zegt 39 procent het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de partij te weinig van de eigen idealen heeft waargemaakt. Slechts vijftien procent is het daar (helemaal) mee oneens. De rest weet het niet of is neutraal.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos tussen 17 februari en 23 februari onder een representatieve steekproef van 3.009 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen ten opzichte van de hele Nederlandse stemgerechtigde bevolking op leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, zijn door middel van een weging gecorrigeerd. Lees de volledige verantwoording, en na de uitzending het volledige CU-rapport, via de website van Ipsos .

Segers vindt de afspraken over de opvang van vluchtelingen de moeilijkste die hij moest maken. Maar hij zegt ook dat als er helemaal geen afspraken waren gemaakt, en een "hardvochtiger" beleid het resultaat was geweest, hij daarvoor ook medeverantwoordelijk was geweest:

Opvallend is dat de CU-achterban verscheurd wordt door het vluchtelingendossier. 37 procent vindt dat het kabinet de afgelopen jaren te streng was met het toelaten van vluchtelingen, 32 procent is het daar niet mee eens. CU-kiezers zijn daarmee relatief kritisch: van alle kiezers zegt slechts 16 procent dat het kabinet te hard is geweest.

Zo wil de partij via een nieuw fonds boeren die verduurzamen belonen, maar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt dit mogelijk neer op illegale staatssteun. Segers betwist dat. "We gaan met het PBL hierover doorpraten. Zo'n fonds is heel hard nodig om de omslag te maken voor boeren die dat willen."

Boer Gijsbert de Rijk stemt al jaren op de ChristenUnie, maar twijfelt nu. "Met Carola hadden we onze hoop heel hoog zitten, en we zijn zeer teleurgesteld daarin."

Er is nog een ChristenUnie-voornemen waar weinig van terecht is gekomen: het verbeteren van de positie van eenverdieners. In 2016 noemde Segers premier Mark Rutte "een vijand van gezinnen". Hij verweet hem dat gezinnen met één kostwinner "zes keer zoveel belasting betalen als tweeverdieners". Dat was in extreme gevallen inderdaad het geval. Ook in doorsnee betalen eenverdieners meer belasting, onder meer doordat werkenden een vaste belastingkorting krijgen. Gezinnen met twee werkenden krijgen die korting twee keer.

Toen Segers in het kabinet stapte, werd in het regeerakkoord afgesproken dat inkomensmaatregelen voor "evenwicht tussen één- en tweeverdieners" moesten gaan zorgen.

Dat is niet gelukt. Eenverdieners betalen inmiddels tot maar liefst zeven keer zo veel belasting als tweeverdieners, schrijft de CU zelf in de Stemwijzer. Experts laten Nieuwsuur weten dat de kloof tussen doorsnee een- en tweeverdieners inderdaad verder is gegroeid tijdens dit kabinet.

Segers erkent dit, maar zegt dat de kloof nog groter zou zijn geweest als "we niet hadden ingegrepen" door bijvoorbeeld het kindgebonden budget te verhogen.