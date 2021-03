Ajax heeft geen moeite met Heerenveen en plaatst zich met ruime zege voor bekerfinale

Ajax dacht nog voor rust op 2-0 te komen via opnieuw Klaassen, maar bij de assist maakte Tadic hands, zo oordeelde de VAR. Een boogbal van Heerenveen-speler en oud-Ajacied Siem de Jong belandde aan de andere kant op het doel van Maarten Stekelenburg.

Na de openingstreffer kwam Heerenveen iets meer aan voetballen toe, zonder daarbij echt kansen te creëren. De Friezen zagen nog een geplaagd schot van Antony net naast gaan en een schot van Klaassen over gaan.

De tweede kans was wel raak voor Ajax. Uit een voorzet van Antony kopte Davy Klaassen na achttien minuten raak.

De Amsterdammers zetten Heerenveen vanaf de aftrap gelijk onder druk. De Friezen kwamen er niet aan te pas en zagen Sébastien Haller al snel uit een volley over schieten na een slim balletje van Dusan Tadic.

Ajax-trainer Erik ten Hag moest het doen zonder de geschorste Devyne Rensch en Nico Tagliafico. Noussair Mazraoui ontbrak nog altijd vanwege een blessure. Zodoende speelde Jurriën Timber rechtsback. Ook spits Brian Brobbey was er niet bij vanwege een blessure.

Ajax heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de bekerfinale van 18 april, waar Vitesse de tegenstander zal zijn. In het Abe Lenstra Stadion werd sc Heerenveen probleemloos met 3-0 verslagen. Het wordt voor Ajax de 26ste finale van de beker. Negentien keer werd de finale gewonnen. De laatste keer in 2019.

Zonder de licht geblesseerde Daley Blind, die was achtergebleven in de kleedkamer, was het spelbeeld na rust hetzelfde. De Amsterdammers moesten het vervolgens ook snel doen zonder Klaasen. De middenvelder verstapte zich op een polletje en werd uit voorzorg vervangen door Mohammed Kudus.

De Ghanees werd niet veel later in het zestienmetergebied neergehaald door Pawel Bochniewicz, waarna aanvoerder Tadic vanaf elf meter Ajax onberispelijk op 2-0 schoot.

Eén op één

Nog geen minuut later had Mitchell van Bergen de kans om de marge weer terug te brengen tot één. De aanvaller kwam oog in oog te staan met Stekelenburg, maar schoot tegen de doelman op. Niet lang daarna hadden Haller en Antony de kans om de derde van Ajax te maken, maar beiden faalden.

Invaller David Neres lukte het wel om de 3-0 achter doelman Erwin Mulder te schieten, nadat hij was ontsnapt aan buitenspel. Ajax nam vervolgens gas terug in het laatste kwartier en speelde het duel gecontroleerd uit.