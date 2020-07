WK van 2022 in Qatar telt vier groepsduels per dag

Op de eerste twaalf dagen van het WK voetbal van 2022 in Qatar worden er tijden de groepsfase liefst vier wedstrijden per dag afgewerkt, zo maakte de wereldvoetbalbond FIFA bekend. Die groepswedstrijden beginnen om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur Nederlandse tijd.

Bij het vorige WK in Rusland werden er alleen op de derde dag en de laatste vier speeldagen van de groepsfase vier wedstrijden op een dag gespeeld. Op de overige dagen werden in 2018 drie duels gespeeld en op de openingsdag één.

WK in de winter

In de slotronde van de groepsfase in Qatar (twee wedstrijden tegelijkertijd) en in de knock-outfase wordt afgetrapt om 16.00 en 20.00 uur. In verband met de hitte in de zomer is het WK verzet naar de winter van 2022. Het WK vindt plaats van 21 november tot en met 18 december 2022.

Het openingsduel is op 21 november in het Al Bayt-stadion, dat plaats biedt aan 60.000 toeschouwers. Op 18 december wordt in het Lusail-stadion (80.000 toeschouwers) de finale gespeeld (16.00 uur).

De loting voor de kwalificatie is eind dit jaar.

Kijk in onderstaande tweet van de wereldvoetbalbond FIFA naar alle speeldata.