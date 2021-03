Roeblev verspert Murray de weg naar kwartfinales Ahoy

Andrej Roeblev heeft zich ten koste van Andy Murray geplaatst voor de kwartfinales van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. De als vierde geplaatste Rus was in twee sets te sterk voor de winnaar van 2009: 7-5, 6-2.

In de eerste set ging het lange tijd gelijk op in Ahoy. In de elfde game leverde de 33-jarige Murray echter zijn service in met een dubbele fout, waarna de Schot in de volgende game twee breakpoints niet wist te benutten en de eerste set met 5-7 verloor.

Murray, die in de eerste ronde Robin Haasse in drie sets versloeg, kon in de tweede set tot 2-2 meekomen, maar wierp daarna de handdoek. Roeblev wist de set vervolgens zonder problemen met 6-2 naar zich toe te trekken.