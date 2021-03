Kiel verslaat Rot-Weiss Essen in duel der reuzendoders in DFB Pokal

Holstein Kiel heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de halve finales van het Duitse bekertoernooi. De nummer twee uit de Tweede Bundesliga was in de kwartfinales met 3-0 te sterk voor vierdeklasser Rot-Weiss Essen.

Het was in Essen een strijd tussen twee reuzendoders. Rot-Weiss Essen, uitkomend in de Regionalliga West, schakelde in de kwartfinales het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz met 2-1 uit. Kiel zorgde in de tweede ronde voor een sensatie door Champions League-winnaar Bayern na strafschoppen te elimineren.

Essen - dat in 1953 al eens de beker won en in 1994 nog eens in de finale stond - begon met goede moed aan het duel, maar Kiel nam het heft al snel in handen.