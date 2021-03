Nederland en Suriname slaan handen ineen in strijd tegen nierziekten

Nederland en Suriname gaan nauwer samenwerken op medisch gebied. Als startsein van die samenwerking wordt vandaag in Paramaribo een nieuwe polikliniek voor nierziekten geopend.

Het zogenoemde Diaspora Medisch Team, dat bestaat uit Nederlandse en Surinaamse artsen, gaat problemen aanpakken waarvoor in Suriname de kennis en specialisatie nu ontbreekt. De samenwerking is een onderdeel van een strategie van de nieuwe president Santokhi om de banden met Nederland weer aan te halen.

"Vanwege grote groei aan nierpatiënten in Suriname is dit gekozen als eerste project", zegt Krishna Khargi, hartchirurg bij Amsterdam UMC, in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. "Het bestaat uit twee componenten: de medische dienstverlening op poten zetten, en het opleiden en bijscholen van artsen en verpleegkundigen in Suriname. Zo ontstaat een duurzame relatie en kunnen we kennis overdragen."

Veel te hoog

Suriname kent een groeiend aantal nierpatiënten. Inmiddels zijn er meer dan 800. Dat is een veel te hoog aantal in een land met een bevolking van nog geen 600.000 inwoners.

Het is de bedoeling dat het medisch team zo'n tien tot vijftien mensen per jaar gaat helpen. "Zonder niertransplantatie hebben patiënten een slechtere kwaliteit van leven en gaan ze eerder dood. En dialyse is een heel dure vorm van zorg", zegt Khargi. "Met transplantaties kunnen we die drie aspecten verbeteren."