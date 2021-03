Nederlandse Kramer namens Oostenrijk vierde op WK skispringen: 'Niet wat ik wilde'

De in Nederland geboren skispringster Sara Marita Kramer heeft namens Oostenrijk net naast een medaille gegrepen bij de WK. In het Duitse Oberstdorf werd de 19-jarige Kramer, te herkennen aan de oranje helm die ze steevast draagt, vierde.

Na haar eerste sprong, woensdag, stond ze op een derde plaats, maar na haar tweede poging zakte ze uit de topdrie. "Een vierde plek is natuurlijk niet slecht, maar ik heb niet kunnen laten zien wat ik wilde", sprak een teleurgestelde Kramer.

Een dag eerder was ze nog de beste geweest in de kwalificatie. "En dan net buiten de medailles eindigen is wel even pittig, maar het hoort bij topsport. Ik ga vanavond op tijd slapen en hoop morgen met betere energie wakker te worden."