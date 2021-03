Nederlandse Kramer grijpt namens Oostenrijk net naast brons bij WK skispringen

De in Nederland geboren skispringster Marita Kramer heeft namens Oostenrijk net naast een medaille gegrepen bij de WK. In het Duitse Oberstdorf werd de 19-jarige Kramer, te herkennen aan de oranje helm die ze steevast draagt, vierde. Een dag eerder was ze nog de beste geweest in de kwalificatie.

Na haar eerste sprong, woensdag, stond ze op een derde plaats, maar na haar tweede poging zakte ze uit de topdrie. De winst ging naar Maren Lundby uit Noorwegen. Sara Takanashi uit Japan en de Sloveense Nika Kriznar maakten het podium compleet.

De ervaren Lundby ging na haar eerste sprong (128 meter) al aan de leiding en bezweek niet onder de druk. Bij haar tweede sprong kwam ze zelfs nog iets verder (130,5 meter). De Noorse veroverde op de normale schans olympisch goud in 2018 en WK-goud een jaar later. De 26-jarige skispringster won al dertig WB-wedstrijden.

Goud

Kramer, die dit seizoen beide wereldbekerwedstrijden won, veroverde vorig jaar de wereldtitel bij de junioren en afgelopen week had ze in Oberstdorf, waar de WK worden afgewerkt, haar eerste individuele titel bij de senioren op de kleine schans al voor het grijpen. Haar eerste sprong leverde een schansrecord op, waardoor ze fier aan de leiding ging.

Maar nadat de jury vlak voor haar tweede sprong had besloten om de schans vanwege de slechte weersomstandigheden in te korten, greep ze nipt naast het brons. Afgelopen vrijdag won Kramer met de Oostenrijkse ploeg wel goud in de teamwedstrijd op de normale schans.

Basisschool

De Apeldoornse Kramer verhuisde in 2008 met haar ouders naar het Oostenrijkse Maria Alm, waar ze het skispringen op de basisschool ontdekte. Onder de Oostenrijkse vlag werkt ze toe naar de Olympische Spelen van volgend jaar.