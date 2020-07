'Klachten over tekort luchtverkeersleiders in Eelde niet gegrond'

De luchthaven in Eelde kan niet zeggen hoeveel vluchten er in totaal zijn geschrapt door de bezettingsproblemen. De oorzaak van de problemen zou een toename van het aantal vluchten zijn. Ook vertrokken er een aantal luchtverkeersleiders naar Lelystad Airport. Het vliegveld heeft LVNL om extra ondersteuning gevraagd.

De LVNL reageert: "Tijdens de reguliere openingstijden van Groningen Airport Eelde - die in goed overleg worden afgestemd - hebben we voldoende luchtverkeersleiders beschikbaar." Wel erkent de instantie dat eind juni "één dag de operatie kort onderbroken moest worden vanwege een zieke collega".

Groningen Airport Eelde zei eerder tegen RTV Drenthe dat sommige vluchten niet door kunnen gaan vanwege een gebrek aan capaciteit. "Afgelopen weken moesten we een aantal keren dicht omdat er niet genoeg luchtverkeersleiders waren", aldus een woordvoerder.

Er is geen sprake van een tekort aan luchtverkeersleiders op Groningen Airport Eelde. Dat schrijft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in een reactie op klachten van het Groningse vliegveld.

Nieuwsuur meldde maandag dat het vliegveld van Lelystad een volle bezetting aan luchtverkeersleiding en brandweer heeft, terwijl er maar weinig vluchten zijn. Dit komt doordat dit vliegveld nog niet open is voor commercieel verkeer.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland klopt het niet dat het personeel in Lelystad duimen zit te draaien. "Luchtverkeersleiders op Lelystad Airport hebben in juni bijna 6500 vluchten afgehandeld. Het is dus een misvatting dat zij niets te doen hebben."

Het inzetten van personeel van andere luchthavens op Eelde is volgens LVNL lastig. "Bij overplaatsing van luchtverkeersleiders naar een andere luchthaven moeten zij specifiek voor deze luchthaven opgeleid worden, conform Europese regelgeving."

Volgens LVNL is er een opleidingstraject opgezet speciaal voor Groningen Airport Eelde.

Militair verkeer

Groningen Airport Eelde heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om in de toekomst meer militair verkeer af te mogen handelen. Ook wil het vliegveld extra ruimte voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer. Directeur Bart Schmeink zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij "verkennende gesprekken voert met Defensie". Groningen Airport Eelde is op zoek naar mogelijkheden om nieuwe inkomsten te genereren.

Schmeink wil dat vliegtuigen van Defensie tijdelijk gestationeerd kunnen worden op het vliegveld voor bijvoorbeeld oefeningen in het Waddengebied. Ook zou de luchthaven gebruikt kunnen worden als uitwijkmogelijkheid als andere vliegvelden dicht moeten door bijvoorbeeld mist.