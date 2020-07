Groningen Airport Eelde soms dicht door tekort luchtverkeersleiders

Groningen Airport Eelde moet af en toe dicht omdat het kampt met een tekort aan luchtverkeersleiders, terwijl ze in de verkeerstoren van Lelystad Airport niets te doen hebben. Dat zegt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde tegen RTV Drenthe.

Zo is vandaag een medische vlucht geannuleerd door gebrek aan capaciteit in Groningen. De luchthaven kan niet zeggen hoeveel vluchten zijn geschrapt door de bezettingsproblemen.

Uitbreiding

De problemen spelen sinds kort. Het noordelijke vliegveld heeft daarom enkele weken geleden aan de Luchtverkeersleiding Nederland om uitbreiding van de bezetting gevraagd. De oorzaak van de capaciteitsproblemen is een toename van het aantal vluchten.

Een deel van de luchtverkeersleiders die op Groningen Airport Eelde werkten, is overgeplaatst naar de toren op Lelystad Airport. Zij mogen niet zomaar bijspringen op de noordelijke luchthaven, schrijft RTV Drenthe.

Nieuwsuur meldde maandag dat het vliegveld van Lelystad een volle bezetting aan luchtverkeersleiding en brandweer heeft, terwijl er maar weinig vluchten zijn. Dit komt doordat dit vliegveld nog niet open is voor commercieel verkeer.

Luchtverkeersleiding Nederland heeft nog niet gereageerd op de Groningse klacht. Eerder werd al bekend dat het de bedoeling is om alle luchtverkeersleiders van Groningen Airport Eelde over te plaatsen naar Schiphol. Daar zouden zij vanaf eind 2021 het vliegverkeer met behulp van camera's begeleiden.

Militair verkeer

Groningen Airport Eelde heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om in de toekomst meer militair verkeer af te mogen handelen. ook wil het vliegveld extra ruimte voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer. Directeur Bart Schmeink zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij "verkennende gesprekken voert met Defensie". Groningen Airport Eelde is op zoek naar mogelijkheden om nieuwe inkomsten te genereren.

Schmeink wil dat vliegtuigen van Defensie tijdelijk gestationeerd kunnen worden op het vliegveld voor bijvoorbeeld oefeningen in het Waddengebied. Ook zou de luchthaven gebruikt kunnen worden als uitwijkmogelijkheid als andere vliegvelden dicht moeten door bijvoorbeeld mist.