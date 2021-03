Boot van zanger Douwe Bob botst op vrachtschip op de Waddenzee

De boot van zanger Douwe Bob is vanochtend op de Waddenzee in aanvaring gekomen met een 123 meter lang binnenvaartschip. Dat gebeurde in de mist op de vaarroute tussen Harlingen en Kornwerderzand. Het is niet duidelijk of de zanger zelf aan het roer stond.

Het binnenvaartschip kon zijn route vervolgen, de boot van Douwe Bob meerde af in de haven van Harlingen.

Omrop Fryslân meldt dat de politie beide schippers een proces-verbaal heeft gegeven omtrent goed zeemanschap. Dat betekent dat ze er niet alles aan hebben gedaan om een onveilige situatie te voorkomen.

De boot van Douwe Bob kreeg ook een boete voor het varen in de mist zonder goede radar.