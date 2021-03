Gaat Vettel na zijn mislukte rode missie nu scoren in een groene Mercedes?

Fraaie historische beelden kunnen de feiten niet verbloemen: het F1-verleden van Aston Martin is mager en gedateerd. Na dik zestig jaar afwezigheid keert het merk nu terug in de koningsklasse van de autosport. Aston Martin nam in 1959 en 1960 als constructeur deel aan het WK. Met weinig succes. Dat zal nu ongetwijfeld anders gaan. Miljardair Stroll (61) heeft letterlijk het vermogen om zijn team naar de top te leiden en Mercedes van de troon te stoten.

"Dit is een grote dag voor Aston Martin. Een nieuwe start van ons automerk." Met een strak geregisseerde online bijeenkomst, waar het Formule 1-verleden van de renstal flink werd uitgemolken, heeft het Britse Aston Martin woensdag de groene AMR 21 gepresenteerd, de auto waarmee de strijd moet worden aangebonden met Mercedes. Zo is de hoop althans. "Een droom de uitkomt, maar dit is slechts het begin", belooft de apetrotse eigenaar: Lawrence Stroll.

Aston Martin is geen fonkelnieuwe renstal. Het is een doorstart van 'roze brigade' Racing Point, dat vorig jaar met Sergio Pérez een grand prix won. Een echt fabrieksteam is en wordt het niet: de auto waarmee de strijd wordt aangegaan is een doorontwikkeling van de Racing Point-bolide uit 2020, die al dreef op zeer innige samenwerking met Mercedes. Teken aan de wand: Mercedes-teambaas Toto Wolff is aandeelhouder van Aston Martin.

Van 12 tot 14 maart krijgen de coureurs en de teams in Bahrein drie testdagen om de auto in de vingers te krijgen. Op 28 maart is eveneens in Bahrein de eerste race van het seizoen.

Lawrence Stroll is met een groep investeerders overigens niet alleen eigenaar van het team, maar ook vader van coureur Lance Stroll. "We gaan een succesvol team bouwen. We hebben de puzzelstukjes en gaan zorgen dat alles op zijn plek valt. Onze ambitie kent geen grenzen." Zoon Lance vult aan dat het tijd is races te winnen. "Ik was er al dichtbij. Dit seizoen wil ik het doen", aldus de 22-jarige Canadees.

De AMR 21 is door het amper gewijzigde Formule 1-reglement eigenlijk grotendeels een kopie van de 2020-auto. Zo bezien is Aston Martin een 'groene Mercedes' met nog een paar roze streepjes, vanwege de oude hoofdsponsor die ondanks de naamswijziging bleef.

De Duitse coureur wil nu met Aston Martin hogerop en droomt van zeges en een vijfde wereldtitel. Dat klinkt onlogisch, maar de schijn bedriegt. In het huidige startveld ploetert Ferrari immers in de middenmoot, terwijl Aston Martin mikt op podiumplekken.

De 33-jarige Vettel werd vorig seizoen door Ferrari afgedankt, zijn stoeltje werd ingenomen door Carlos Sainz. Vettel op zijn beurt nam de plek in van Sergio Pérez die nu de temagenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

De familie Stroll heeft daarnaast Sebastian Vettel ingehuurd als blikvanger. "Aston Martin heeft weliswaar een vrij lange Formule 1-pauze achter de rug, maar is een grote aanwinst voor de autosport. De auto oogt geweldig. Een unieke kleurstelling", vindt de viervoudig wereldkampioen. "Ik denk dat we samen veel plezier gaan beleven. Ik verwacht er echt heel veel van."

"Dit is een team met veel potentie en we hebben misschien wel de mooiste auto op de startopstelling. Wat snel oogt, is vaak ook echt snel", beweert Vettel. Hij voegt echter ook toe dat hij er weinig zinnigs over kan zeggen. "Ik heb nog niet gereden. Pas over een paar weken weten we waar we staan. Het is een heel andere auto dan ik gewend ben. Ik heb tijd nodig om alle knoppen in de vingers te krijgen."

Vettel werd in 2010 de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit en domineerde daarna de koningsklasse van de autosport. Vier keer op rij greep hij de titel met Red Bull Racing. In 2015 kwam de gedroomde overstap naar Ferrari: het team waar zijn idool Michael Schumacher furore maakte. Vettels doel: de zeven wereldtitels van zijn grote voorbeeld Michael Schumacher evenaren. De missie mislukte: hij bleef in zes Ferrari-jaren steken op 14 zeges en Mercedes greep alle titels.