Sprinter Bouju toch niet naar EK indoor uit vrees voor overbelasting

Sprinter Raphael Bouju doet niet mee aan de EK indoor in het Poolse Torun, die van donderdag tot en met zondag worden gehouden. Uit vrees voor overbelasting is besloten de 18-jarige atleet niet in actie te laten komen op de 60 meter.

Bouju plaatste zich eind januari in Gent voor de EK. Drie weken later eindigde hij bij de NK indoor als laatste op de 60 meter. Hij kwam strompelend over de meet en leek last te hebben van kramp.

"We merkten dat hij in het intensievere wedstrijdseizoen toch nog niet helemaal belastbaar genoeg is om in korte tijd meerdere races aan te kunnen", aldus zijn coach Rogier Ummels. "Drie keer goed en hard racen op een EK lukt nu nog niet."

Door de afmelding van Bouju komt namens Nederland alleen Joris van Gool op in actie op de 60 meter. In totaal doen er 34 Nederlandse atleten mee aan de EK indoor.