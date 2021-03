Teststraat Bovenkarspel morgen weer open, 'explosief was zelf gefabriceerd'

De coronateststraat in Bovenkarspel waar vanochtend een explosie plaatsvond, gaat morgen weer open. Dat meldt de GGD Hollands Noorden. Het pand heeft lichte schade opgelopen door de knal.

Het onderzoek naar de dader en het motief is intussen in volle gang. De politie weet inmiddels dat het om een zelf gefabriceerd voorwerp gaat. De ontploffing werd veroorzaakt door een metalen cilinder met een explosieve stof erin.

De politie heeft nog geen zicht op een dader en roept getuigen op zich te melden. Een woordvoerder weet niet of de explosie bij de teststraat samenhangt met eerdere incidenten bij teststraten. Zo werden eind januari bij een testlocatie in Hilversum brandbare goederen aangetroffen. In Urk werd een testlocatie in brand gestoken.

Afschuw

Burgemeester Wortelboer van de gemeente Stede Broec, waar Bovenkarspel onder valt, noemt het "heel verdrietig" wat er is gebeurd. "In Nederland mogen we het hartgrondig met elkaar oneens zijn, maar dan gebruik je woorden en niet dit soort dingen."

Ook in Den Haag is er vol afschuw gereageerd op de actie. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid noemt de ontploffing krankzinnig en collega Grapperhaus vindt de actie misdadig.