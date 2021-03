Ihattaren traint weer mee met PSV na disciplinaire straf

De afgelopen twee dagen waren de PSV-spelers vrij, bij de eerste groepstraining op woensdagmiddag was Ihattaren gewoon van de partij. "De coach heeft aangegeven dat hij vanaf vandaag weer gewoon mee kan trainen. Verder is er niets meer te melden", zei algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

Mohamed Ihattaren heeft de training bij PSV hervat. De 19-jarige middenvelder werd zondag om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten voor de thuiswedstrijd tegen Ajax. Ihattaren had zich volgens trainer Roger Schmidt niet professioneel opgesteld rond de wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League.

"Iedereen binnen de club steekt er veel energie in om van hem een professionele voetballer te maken", zei Schmidt. "Hij moet een keer begrijpen dat voetbal een teamsport is. Hij was op de goede weg, nu moet hij ervoor zorgen dat hij daar weer op terugkeert."

In september botsten Schmidt en Ihattaren ook al eens omdat de middenvelder volgens de coach niet met de juiste houding op het trainingsveld stond. Ihattaren heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar.

PSV komt zondag weer in actie in de eredivisie. Dan staat om 14.30 uur een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard op het programma.