Ajax betaalt 9 miljoen voor 19-jarige Ghanese aanvaller van Nordsjaelland

Ajax heeft met FC Nordsjaelland een akkoord bereikt over de transfer van Mohammed Kudus. Nadat Deense media al hadden gemeld dat de transfer is afgerond, wordt dit bevestigd door het management van de negentienjarige aanvallend ingestelde speler uit Ghana.

Ajax heeft de transfer nog niet officieel gemaakt. Kudus, die op het middenveld en in de voorhoede kan spelen, moet nog worden gekeurd.

Kudus, die in Amsterdam een vijfjarig contract tekent, werd in januari 2018 weggeplukt bij een voetbalschool in Ghana. Hij speelde eerst in de opleiding van Nordsjaelland, waarna hij in de zomer overstapte naar het eerste elftal.