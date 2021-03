Mollema soleert op fraaie wijze naar zege in Trofeo Laigueglia

Bauke Mollema heeft op schitterende wijze de 58ste editie van de Trofeo Laigueglia op zijn naam geschreven. De renner van Trek kwam na 202 kilometer koers solo over de finish binnen.

De overwinning van de 34-jarige renner vertoonde gelijkenissen met zijn zege in de Ronde van Lombardije van 2019. Op 16 kilometer van de streep sloop hij weg uit een ijzersterke kopgroep. Omdat zijn ploegmaat Giulio Ciccone (de winnaar in 2020) ook in die groep zat, kwam de achtervolging niet direct op gang.

Mollema pakte een gaatje van vijftien tellen en toen Egan Bernal, Mikel Landa en Clément Champoussin op de pittige laatste klim op de pedalen gingen staan, was de vogel al gevlogen.