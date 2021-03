Internationaal Strafhof onderzoekt misdaden in Palestijnse gebieden

De openbaar aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat onderzoek doen naar misdaden in de Palestijnse gebieden. Dat onderzoek zal "onafhankelijk, onpartijdig en objectief zijn, zonder angst en zonder bevoordeling van een van de partijen", aldus aanklager Fatou Bensouda.

Zij zei in 2019 al dat er een redelijke grond was voor een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Daarmee doelde ze op militaire acties van Israël in de Gazastrook en de bouw van Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Bensouda noemde eerder zowel de Israëlische strijdkrachten als terreurbeweging Hamas als mogelijke daders van oorlogsmisdaden. Bij Hamas zou het gaan om het bestoken van burgerdoelen met raketten die vanuit de Gazastrook worden afgeschoten.

Na haar uitspraken in 2019 vroeg Bensouda het Strafhof om een onderzoek te doen naar de jurisdictie, de rechtsmacht, van het hof. De uitkomst daarvan kwam vorige maand. Het Strafhof bepaalde dat het jurisdictie heeft over de gebieden die door Israël zijn veroverd in de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Bescherming van onderdanen

Vanuit Israël is er nog geen officiële reactie op het nieuws. Volgens correspondent Ties Brock zullen velen negatief zijn. "Het Strafhof is niet populair in Israël. Premier Netanyahu betichtte het hof eerder al van antisemitisme en ook veel andere politici hebben zich tegen een onderzoek naar misdaden door Israël uitgesproken."

Politicus Gideon Saar, een uitdager van premier Netanyahu, reageerde wel al. Hij liet op Twitter weten dat het Strafhof zich "laat gijzelen door degenen die terrorisme steunen".

Israël erkent het Internationaal Strafhof niet. Het land liet eerder al weten er rekening mee te houden dat honderden Israëlische burgers onderdeel zouden worden van het onderzoek door het Strafhof. Het liet toen weten te studeren op mogelijkheden om burgers daartegen te beschermen.