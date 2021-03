5090 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Dat is hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4658 mensen positief getest werden. Het zevendaags gemiddelde loopt de afgelopen week weer langzaam op.

Er liggen nu 1946 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1984), van wie 549 op de IC (gisteren: 540), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen.

Bij het RIVM werden 48 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 66. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 42 doden per dag, tegen 56 doden per dag een week eerder. Het gemiddeld aantal doden vertoont al een tijd in dalende lijn.