Forum-kandidaat verspreidt verregaande complottheorieën

Forum-kandidaat: ‘Soros en Gates achter coronavirus, vaccin is nep’ - NOS

Een kandidaat op de kieslijst van Forum voor Democratie, Ab Kuijer (plek 31), grossiert op zijn website en Twitter-account in verregaande complottheorieën. Zo suggereert hij dat premier Mark Rutte pedofiel is en dat de miljardairs George Soros en Bill Gates achter de coronapandemie zitten. De uitlatingen van Kuijer werden ontdekt door factchecker Peter Burger van de Universiteit Leiden. De zelfbenoemde 'wappie' Kuijer promoot ook de omstreden samenzweringscultus QAnon, haakt aan bij een complottheorie over vermeende satanische kindermoorden in Bodegraven en beveelt een artikel van een ufo-spotter aan die contact zegt te hebben met buitenaardse intelligentie.. FvD-lijsttrekker Thierry Baudet zei eerder juist afstand te hebben genomen van complottheorieën, nadat oud-partijgenoten hem verweten dat hij zelf in onbewezen samenzweringen gelooft. Baudet zou hebben gezegd dat "corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen (...) om onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten", nadat dit eerder "Hillary Clinton en de pedofielen" niet was gelukt. Kandidaat-parlementariër Kuijer van de partij deelt echter onder meer een artikel van een website die vol antisemitische artikelen en afbeeldingen staat.

"Rutte houdt wel van kinderen hoor", twittert Kuijer op 15 december. "Vraag het maar aan Joris Demmink", verwijzend naar onbewezen beschuldigingen van kindermisbruik door de voormalige topambtenaar. Volgens Kuijer zou Donald Trump "het elitepedonetwerk oprollen".

Kuijer, die de term 'wappie' heeft aangenomen als geuzennaam, gebruikt ook meermaals de QAnon-term 'The Great Awakening'. "Te veel in de zon gezeten" Peter Burger van Nieuwscheckers onderzocht eerder welke bronnen Thierry Baudet citeert op Twitter: "Alhoewel Baudet claimt complotdenken te hebben afgezworen retweet hij nog steeds veel antisemitische accounts, complotdenkers en QAnon-aanhangers. Tot mijn stomme verbazing bleek dat één van die complotdenkers op de kandidatenlijst van Forum staat." In een reactie zegt de woordvoerder van Forum voor Democratie dat alle kandidaat-Kamerleden van FvD op persoonlijke titel tweeten. De partij zegt niet bekend te zijn met de tweets. "Ze vertolken niet de partijstandpunten of het gedachtegoed van FvD." De partij laat weten dat Baudet nog steeds achter zijn afkeuring van complottheorieën staat en dat de tweets van de nummer 31 op de lijst daar "absoluut niet mee stroken". Forum voor Democratie benadrukt dat het niets te maken wil hebben met complottheorieën. "Verder laten we deze berichten van dhr. Kuijer graag voor zijn rekening." Ab Kuijer reageert via de partij vanaf zijn woonadres aan de Côte d'Azur: "Zeg maar dat ik iets te veel zon had gehad." Hij wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan. 'Globalisten' Ab Kuijer schrijft op zijn Franstalige website dat de "globalisten" George Soros, Bill Gates en Klaus Schwab van het World Economic Forum de veroorzakers zijn van de pandemie.

Kuijer retweet ook een bericht van zijn vrouw waarin ze schrijft dat Bill Gates "een moordenaar is". Kuijer schrijft in een reactie dat Gates "flink wil verdienen door een nepvaccin in te spuiten". Hij verspreidt ook hoaxes op Twitter, zoals het verzonnen bericht dat een ingeënte Amerikaanse verpleegster is overleden.

