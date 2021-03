Nieuwe wielerregels: als kamikaze dalen en bidonnen gooien mag niet meer

"We zullen zelf wel beslissen hoe we fietsen en dalen", twitterde Iljo Keisse als reactie op de nieuwe wielerregels van de internationale wielerunie UCI. De profwielrenner vatte daarmee in een zin samen wat veel van zijn collega's ook voelen.

Maar waar maken de wielrenners zich nou precies zo druk om? En waarom zijn die nieuwe regels überhaupt bedacht? Dat leggen we je uit in onderstaande video.