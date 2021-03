Weg met je coronahaar, de kappers zijn weer open!

Eindelijk, het mag weer. Vanaf vandaag mogen onder meer kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, pedicures, masseurs, osteopaten en rijschoolhouders weer aan de slag. En daar zijn veel mensen heel erg blij mee. Sinds half december moesten mensen met zogenoemde contactberoepen hun deuren gesloten houden.

Na een sluiting van bijna drie maanden waren vooral veel mensen toe aan een knipbeurt. Bij kappers was het vandaag enorm druk en dat zal de komende dagen zo blijven.

Bij kapsalon Hair & The City in Rotterdam gingen ze daarom al kort na het aflopen van de avondklok open. Om 05.00 uur zaten de eerste klanten in de stoel. Kapper Ronny Fabianno vond het wel spannend, vertelde hij aan regionale omroep Rijnmond. "Het is mijn eerste werkdag dit jaar, bizar, maar het is zo. Je vraagt je af: zou ik het nog wel kunnen? Het is toch 2,5 maand geleden."

'Armoedig kapsel'

Peter den Braven zat iets later vanochtend, rond 10.00 uur, bij een andere Rotterdamse kapper in de stoel. De afspraak maakte hij direct nadat premier Rutte op de persconferentie van 23 februari had aangekondigd dat het coronabeleid wat werd versoepeld.

Dat werd hoog tijd, aldus Den Braven. "Ik vind alle maatregelen best, maar dat je mensen met een armoedig kapsel laat lopen, vind ik wel heel extreem. Je voelt je echt niet lekker als je in de spiegel kijkt."

De kapper kon zich uitleven op het haar van Den Braven. Er mocht flink de schaar in, zoals te zien is op deze voor-en-nafoto: