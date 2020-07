Barreto na dertien jaar terug bij oude liefde NEC

Toen NEC Edgar Barreto woensdagochtend via Twitter feliciteerde met zijn 36ste verjaardag gingen de harten van de Nijmeegse fans al harder kloppen. "Oude liefde roest niet...", was het bijpassende zinnetje.

En jawel, woensdagmiddag maakte NEC de komst van de oude clubheld bekend. Barreto was in januari 2004 al een verrassende aankoop van NEC. De toenmalige aanvoerder van de Paraguayaanse olympische ploeg kwam toen over van Cerro Porteño uit Asunción.

Barreto maakte in drieënhalf jaar NEC met zijn spelinzicht en traptechniek veel indruk. Hij stapte in 2007 over naar het Italiaanse Reggina en vervolgde zijn loopbaan in Italië bij Atalanta, Palermo en Sampdoria.