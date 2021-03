Zverev zien ze vermoedelijk niet snel terug in Ahoy: 'Zware omstandigheden'

Aleksandr Boeblik heeft de eerste verrassing bij het ABN Amro-toernooi voor zijn rekening genomen. De 23-jarige Kazach, nummer 43 van de wereld, klopte in de eerste ronde de als derde geplaatste Alexander Zverev: 7-5, 6-3.

De vroege uitschakeling vormt de zoveelste teleurstelling voor de nummer 7 van de wereld in Rotterdam. Bij zijn vier eerdere deelnames aan het toernooi in Ahoy wist hij slechts één keer de kwartfinales te halen, in 2016. "De bal stuit niet hoog op. Dat vind ik niet fijn", gaf de Duitser als oorzaak op.

'Wordt het niet beter'

"Ik denk ook niet dat ik hier in de toekomst beter zal gaan spelen, ben ik bang", ging Zverev verder. "Ik ben sinds vrijdag in Rotterdam, maar ik heb sindsdien in mijn trainingspartijen geen enkele set gewonnen. De omstandigheden zijn hier gewoon zwaar voor mij", aldus een wat moedeloos klinkende Zverev.