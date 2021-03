Ahoy raakt in een paar uur tijd de toppers Medvedev en Zverev kwijt

Daniil Medvedev is het spoor bijster - ANP

Het ABN Amro-toernooi in Rotterdam is in de eerste ronde al beroofd van de nummer één van de plaatsingslijst. Daniil Medvedev, de nummer drie van de wereld en onlangs nog verliezend finalist op de Australian Open, verloor met 6-7 (4), 4-6 van Dusan Lajovic. Eerder op de dag sloeg Aleksandr Boeblik ook al de als derde geplaatste Alexander Zverev uit het toernooi. De Kazach, nummer 43 van de wereld, was de Duitser in twee sets de baas: 7-5, 6-3. Strafpunt Medvedev had zijn laatste ontmoeting met de 30-jarige Serviër al verloren, dus hij wist wie er tegenover hem stond. In de eerste set ontliepen de twee elkaar weinig, maar in de tiebreak liep de met een eenhandige backhand spelende Lajovic weg naar 6-2. Medvedev knabbelde twee punten van zijn achterstand af, maar produceerde vervolgens een dubbele fout.

In de tweede set ging het gelijk op, maar de frustratie over zijn onmachtige spel nam zienderogen toe bij Medvedev, die het ook nog eens aan de stok kreeg met de umpire. Dat leidde op 4-4 niet alleen tot twee dubbele fouten op rij en serviceverlies, maar na het molesteren van zijn racket ook tot een strafpunt. Lajovic begon daardoor zijn servicebeurt op 5-4 met 15-0 voorsprong, een cadeautje dat de Serviër gretig uitpakte: hij stoomde met een lovegame door naar de overwinning. Na 1,5 uur was de baaldag van Medvedev voorbij. Ook Zverev naar huis Met de Rus vloog in een paar uur tijd de tweede topper uit het toernooi. De 23-jarige Boeblik had in de ochtendpartij de eerste verrassing in Ahoy voor zijn rekening genomen door Zverev te verslaan: 7-5, 6-3.

De vroege uitschakeling vormt de zoveelste teleurstelling voor de nummer 7 van de wereld in Rotterdam. Bij zijn vier eerdere deelnames aan het toernooi in Ahoy wist hij slechts één keer de kwartfinales te halen, in 2016. "De bal stuit niet hoog op. Dat vind ik niet fijn", gaf de Duitser als oorzaak op. 'Wordt het niet beter' "Ik denk ook niet dat ik hier in de toekomst beter zal gaan spelen, ben ik bang", ging Zverev verder. "Ik ben sinds vrijdag in Rotterdam, maar ik heb sindsdien in mijn trainingspartijen geen enkele set gewonnen. De omstandigheden zijn hier gewoon zwaar voor mij", aldus een wat moedeloos klinkende Zverev.

Toch zoekt de Duitser het vooral bij zichzelf. "Ik wil niet weer de jongen zijn die van alles de schuld geef. Het toernooi is fantastisch, maar persoonlijk presteer ik hier al een aantal jaar gewoon niet goed." Volleyfouten De 1,96 meter lange Boeblik moet het naar eigen zeggen voornamelijk van zijn opslag hebben, maar kwam tegen Zverev meteen op achterstand door zijn servicebeurt in te leveren. Pas op 3-4 kreeg hij de eerste kansen om wat terug te doen en op het tweede breekpunt hielp zijn Duitse tegenstander een handje met een slordige volley.

Op 6-5 in het voordeel van Boeblik begon de serverende Zverev opnieuw met twee volleyfouten en die bleken de inleiding voor een volgende break, waardoor de eerste set verrassend naar de in Rusland geboren Kazach ging. Stoïcijns Ook in de tweede set was de eerste break voor Zverev, die dat voordeeltje op 3-2 alweer inleverde door drie opeenvolgende missers met zijn forehand. Twee games later kwam de Duitser, die veel moeite bleek te hebben met de slice geslagen ballen van stoïcijnse Boeblik, opnieuw in de problemen. Hij slaagde erin vier breekpunten weg te werken, maar was op het vijfde kansloos bij een netbal. Boeblik, die in de tweede set al drie lovegames had afgeleverd, kon de partij uitserveren, maar de nervositeit kreeg eventjes vat op zijn spel en tactische aanpak. Hij overleefde twee breekpunten, maar sloeg vervolgens op zijn eerste matchpoint toe. Afgelopen weekend uitte Zverev nog de ambitie om bij deze editie van het ABN Amro-toernooi eindelijk een goede prestatie neer te zetten: