Technische storing Belastingdienst hardnekkig

De Belastingdienst kampt voor de derde dag op rij met een technische storing. Daardoor is het niet altijd mogelijk om online aangifte te doen. "We zijn op de goede weg voor het oplossen van het probleem", zegt een woordvoerder.

De oorzaak van de storing is nog onbekend, zegt hij. "Maar het gaat in elk geval niet om overbelaste servers of om een DDoS-aanval." Volgens hem werken medewerkers van de Belastingdienst dag en nacht aan een oplossing.

Maximaal aantal gebruikers

In de tussentijd wordt het maximum aantal gebruikers beperkt zodat zij niet onverhoopt verouderde gegevens te zien krijgen of uit de online omgeving worden gegooid, zoals gister het geval was.

Gebruikers zeggen online nog veel last te hebben van de storing.