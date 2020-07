We steunen het beleid, maar gaan bij klachten toch niet naar de teststraat

De bereidheid van mensen met coronaklachten om zich te laten testen is niet zo groot. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD's komt naar voren dat 12 procent van de groep met klachten zich heeft gemeld voor een test.

Dat lage percentage komt deels doordat mensen zeggen dat de klachten hen bekend voorkomen. Vier op de tien denken dat ze last hebben van astma, hooikoorts of een gewone verkoudheid. Ook willen mensen het nog even aankijken.

Van de groep zonder klachten zegt ruim 68 procent zich te willen laten testen bij coronagerelateerde klachten. Maar als het eenmaal zover is, zakt dat percentage naar 28 procent.

Lijkt op verkoudheid

Het RIVM concludeert dat het aannemelijk is dat een groot deel van de mensen die zich niet laten testen inderdaad geen covid-19 heeft. De onderzoekers baseren dat op het lage percentage positieve testen.

Als iemand de klachten duidelijk als hooikoorts of een rokershoestje herkent, is testen volgens het RIVM ook niet nodig. In andere gevallen ligt dat anders. "Het is belangrijk om te weten dat de klachten niet te onderscheiden zijn van een gewone verkoudheid", zegt onderzoeker Marijn de Bruin van het RIVM. "Het advies is om bij milde klachten ook gewoon een test te laten doen."

Toch naar de winkel

Ook voor de maatregel om thuis te blijven bij corona-achtige klachten is het draagvlak groot. 87 procent van de ondervraagden zonder klachten vindt dat een goede zaak. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt het voor mensen lastig om zich daaraan te houden.

Bijna de helft van de groep met klachten zegt het moeilijk te vinden om het zelfisolatie-advies op te volgen. Zo gaat 80 procent ondanks de klachten boodschappen doen, 40 procent blijft niet thuis van het werk.

Dat is zorgelijk, vindt het RIVM, met name omdat het aantal besmettingen langzaam iets lijkt toe te nemen. "Het thuisblijven bij klachten en testen vergt nogal wat van mensen", concludeert het gezondheidsinstituut. "Het is belangrijk dat mensen met klachten het thuisblijven en testen niet uitstellen tot de symptomen ernstiger worden."

30.000 tests

De ondervraagden die zich wel hebben laten testen, doen dat omdat ze zekerheid willen, andere mensen willen beschermen of zodat ze weer aan het werk kunnen.

Aan het onderzoek van het RIVM en de GGD's deden ruim 50.000 mensen mee.