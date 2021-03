Wat Navalny de komende 2,5 jaar te wachten staat in strafkolonie IK-2

De hashtag #waarisNavalny ging viral met allerlei speculaties over strafkampen in Siberië en het verre oosten van Rusland. Zondag werd bevestigd dat hij toch nog redelijk in de buurt van zijn woonplaats Moskou is ondergebracht. Navalny moet eerst twee weken in quarantaine, voordat hij in contact zal worden gebracht met andere gevangenen.

"Je wordt om 06.00 uur wakker als de bel gaat. Iedereen staat snel op, kleedt zich aan en rent meteen naar de lokale verzamelplaats. Dat is een open ruimte waar iedereen moet staan, naar het volkslied luistert en vijf minuten lichamelijke oefeningen doet. Daarna wassen, ontbijt en wachten op je taak van de dag. Je gaat naaien, houtbewerken of verf maken."

Konstantin Kotov, een voormalig politiek gevangene die pas is vrijgekomen, werd in 2019 veroordeeld tot een straf in dezelfde strafkolonie. In een interview met de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta vertelt Kotov hoe een dag in IK-2 eruit ziet.

Een Russische strafkolonie lijkt niet op een westerse gevangenis. De gedetineerden verblijven niet in cellen, maar in barakken. Ze moeten hard werken, vaak onder slechte omstandigheden. Dat kunnen allerlei werkzaamheden zijn, zoals het schoonvegen van het kamp, het naaien van kleren of het vouwen van dozen. Volgens verhalen van ex-gedetineerden kan een werkdag tot achttien uur lang zijn.

Dan begint zijn nieuwe leven. In de Russische media verschenen de afgelopen dagen verschillende interviews met ex-gedetineerden die eerder straftijd hebben uitgezeten in IK-2. Het is één van de zwaarste gevangenissen in Rusland; een volledig beveiligde kolonie waarin gevangenen bijna compleet geïsoleerd zijn van de buitenwereld.

Na een lange dag was slapen niet makkelijk. "Van 21.00 tot 22.00 uur hadden we een uur persoonlijke tijd om te lezen of een brief te schrijven. Op elk ander moment was dat verboden. Stipt om 22.00 uur ging het licht uit." Daarna zouden gedetineerden om het uur wakker gemaakt worden met een zaklamp in het gezicht, om te controleren of iedereen er wel was.

De strafkolonie IK-2 biedt plek voor zo'n 800 mensen. Gedetineerden wonen in barakken van twee verdiepingen. Per zaal slapen ze met honderd man op stapelbedden. Per jaar heeft een gedetineerde officieel recht op zes korte bezoekjes van vier uur en vier lange bezoeken van drie dagen van familie of vrienden.

Verder mag een gevangene per jaar zes pakketten ontvangen met spullen van buitenaf. Of Navalny dit in de praktijk ook allemaal mag, is nog maar de vraag.

'Geen bezoek, praten was verboden'

Dmitri Demoesjkin, een nationalist die twee jaar moest uitzitten in IK-2 voor het aanzetten tot haat, schetst een ander beeld op de Russische nieuwssite Znak.com. "In die twee jaar mocht ik helemaal geen bezoek ontvangen. Mijn advocaat heb ik slechts twee keer gezien, waarbij ik alleen onder toezicht van bewakers en achter glas met hem mocht praten." Hij ontving slechts enkele brieven van buitenaf, van pakketten met spullen was geen sprake.

Demoesjkin beschrijft in het interview ook hoe de gevangenen constant onder controle stonden van de bewakers. "Wij moesten altijd onze handen achter de rug houden en ons hoofd naar beneden houden als we uit onze cel waren. Praten of vrij rondlopen was verboden; we moesten zitten, staan of andere bevelen opvolgen."

Demoesjkin vertelt verder dat hij het altijd koud had en honger had. "Ik woog 105 kilo toen ik binnenkwam, 60 toen ik de gevangenis verliet. Mijn ribben staken uit."