Helpt extra vitamine D tegen corona? Gezondheidsraad ziet er geen bewijs voor

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona, zegt de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan deed in opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar vitamine D, en trekt als conclusie dat er nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar is.

De raad werd eergisteren om een spoedadvies gevraagd. Het advies gaat over de preventie van corona, niet over de behandeling van het virus als je het eenmaal hebt en ziek bent geworden.

Het effect van vitamine D op de preventie van het coronavirus is niet aan te tonen, maar ook niet uit te sluiten, zegt de Gezondheidsraad. Momenteel worden meerdere onderzoeken hiernaar uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar. Eerdere onderzoeken waren volgens het adviesorgaan niet bruikbaar.

Er is wel voldoende onderzoek over de preventie van andere acute luchtweginfecties, maar die studies geven geen aanleiding om het bestaande advies voor vitamine D aan te passen, zegt de Gezondheidsraad.

Voor een aantal groepen geldt al langer een advies om vitamine D-supplementen te slikken voor een goede botgezondheid. Dat advies blijft onaangepast. De Gezondheidsraad roept deze groepen op om dat advies wel goed op te volgen, dat gebeurt nu namelijk niet altijd. Dit betreft kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen, of een donkere huid hebben, zwangere vrouwen, vrouwen van 50 jaar en ouder en mannen van 70 jaar ouder.

Genoeg zonlicht?

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen uitzoekt of hij of zij genoeg zonlicht krijgt. Mensen die niet of nauwelijks buiten komen vanwege de coronapandemie kunnen nu namelijk in een risicogroep vallen van te weinig zonlicht, zonder dat ze dit doorhebben. Als je in die risicogroep valt is het wel van belang om vitamine D-supplementen te slikken, zegt de Gezondheidsraad. Genoeg zonlicht krijg je als je dagelijks tussen 11.00 uur en 15.00 uur 15 tot 30 minuten zonlicht op het hoofd en de handen krijgt.

In oktober vorig jaar pleitten meerdere deskundigen voor het extra nemen van vitamine D, omdat de weerstand tegen het coronavirus zou worden vergroot.