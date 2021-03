Japanse miljardair zoekt medereizigers voor maanmissie, reiskosten betaald

SpaceX-topman Elon Musk maakte in 2018 bekend dat de Japanse ondernemer, die zijn fortuin heeft vergaard met het modemerk Zozo, de eerste maanvlucht gaat maken met Starship. Dat ruimtevaartuig wordt nu ontwikkeld in Texas. Hoeveel Maezawa heeft betaald voor zijn vlucht is niet bekend. Volgens Musk gaat het om "veel geld".

"Acht bemanningsleden gevraagd! Voor de maanmissie in 2023!", staat in grote letters op een website van de Japanse miljardair Yusaku Maezawa. Hij wil zijn reisgezelschap meenemen op de eerste bemenste vlucht van SpaceX rond de maan. "Mensen met allerlei verschillende achtergronden zijn welkom", zegt Maezawa in een video op de site. Hij belooft alle kosten voor zijn rekening te nemen.

Belangstellenden moeten aan twee criteria voldoen: ze moeten hun ruimtevlucht gebruiken om hun eigen werkterrein en de hele maatschappij vooruit te helpen, en ze moeten andere bemanningsleden met dezelfde beweegredenen steunen.

Maezawa deed al eerder een oproep voor een reisgezel. Vorig jaar lanceerde hij het plan om in een tv-show op zoek te gaan naar een nieuwe vriendin die mee zou gaan op de maanvlucht. Er kwamen bijna 28.000 aanmeldingen binnen voordat de miljardair de zoektocht afblies omdat hij er "gemengde gevoelens" over had.

In Maezawa's filmpje is ook Elon Musk te zien, die bevestigt dat zijn eerste maanvluchtpassagier "artiesten en anderen" een plek aan boord wil geven. "Hij wil dit spannend en inspirerend maken voor de hele wereld."

Prototypes

Sommige ruimtevaartexperts betwijfelen of een maanvlucht met mensen aan boord over twee jaar al haalbaar is. Op dit moment is Starship wel volop in ontwikkeling op een testfaciliteit in Boca Chica in Texas.

SpaceX bouwt aan de lopende band prototypes om de vluchteigenschappen van het revolutionaire ruimteschip te testen. Vorig jaar lukte het twee van die prototypes (SN5 en SN6) naar een hoogte van 150 meter op te laten stijgen en weer veilig te laten landen.

Bij de daaropvolgende testen met SN8 en SN9 kwam de raket meer dan 10 kilometer hoog en werd een belangrijke skydive-manoeuvre met succes uitgeprobeerd. Maar beide keren ging het mis bij de landing. De testruimtevaartuigen kwamen door verschillende oorzaken verkeerd neer en explodeerden. Er staat nu, mogelijk al vandaag, een nieuwe test op het programma met SN10.

In Maezawa's video zegt Elon Musk ervan uit te gaan dat Starship nog voor 2023 "vele keren" in een baan om de aarde zal zijn gebracht.