Huurverlaging helpt huurders met krappe portemonnee amper, zegt Nibud

Om huurders met een krappe portemonnee te helpen, kun je beter de bijstand verhogen in plaats van de huren te verlagen. Dat adviseert budgetinstituut Nibud na onderzoek.

Honderdduizenden huishoudens met een huurhuis hebben iedere maand moeite om alle kosten te betalen. Uit eerder onderzoek van Nibud bleek het in 2018 om zo'n 800.000 huishoudens, een kwart van alle huurders, te gaan. Inmiddels is de situatie voor een deel iets verbeterd.

In verschillende verkiezingsprogramma's wordt gepleit voor het bevriezen van de huren, of verlaging ervan. Volgens Nibud is dat niet de beste optie om huurders te helpen.

Vestzak-broekzak

"Het effect daarvan wordt in belangrijke mate gedempt door verlaging van de huurtoeslag die automatisch met de huur ook omlaag gaat", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een vestzak-broekzakeffect, waar mensen in de praktijk niet veel aan hebben. Je kunt beter de uitkeringen verhogen, dan blijft er per saldo meer in de portemonnee zitten."

Volgens hem hebben vooral alleenstaande huurders zonder kinderen het zwaar. "Het is een serieus probleem. Door inkomsten te verhogen kunnen mensen buffers opbouwen. Je ziet nu dat sommige mensen op essentiële dingen besparen zoals gezond eten. Dat wil je voorkomen."

Het Nibud pleit al langer voor verhoging van uitkeringen en het minimumloon. Alle grote partijen zijn voor het verhogen van het minimumloon.

Debat

Vanavond gaan politieke partijen met elkaar in debat over huurhuizen en het woningtekort. Het debat is georganiseerd door Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en is online te volgen.