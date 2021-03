Ouwehand: 'Onze lijn is altijd seculier en dat blijft zo'

De Partij voor de Dieren is vaak in verband gebracht met de zevendedagsadventisten, een protestantse kerkgenootschap dat leeft volgens de wetten van het Oude Testament, en dat abortus en het homohuwelijk afwijst. Veel zevendedagsadventisten eten vegetarisch of veganistisch. Thieme werd op latere leeftijd lid van deze kerk. Ook Koffeman is adventist.

De Partij voor de Dieren zegt een progressief-linkse partij te zijn, en dat blijkt ook uit haar standpunten en stemgedrag. De partij is voor abortus en het homohuwelijk.

Wel valt op dat de partij afwijkt van andere links-progressieve partijen als het gaat om de invoering van een mondkapjesplicht (tegen) en de donorwet (tegen). Ook twijfelt de achterban van de partij sterker over vaccineren dan de kiezers van andere links-progressieve partijen. Verder pleit de partij voor thuisonderwijs, een punt dat ook zevendedagsadventisten belangrijk vinden.

"Wij hechten zeer aan een zo vrij mogelijke samenleving", zegt Ouwehand over deze standpunten. "Binnen de partij zijn de meningen over de donorwet verdeeld, maar uiteindelijk staat het zelfbeschikkingsrecht voorop. Wij vliegen dat niet religieus aan."

'Geen adventistische invloed'

Zevendedagsadventist Allard Nammensma zegt dat de partij "adventistisch dna" heeft en vraagt zich af hoeveel hiervan blijft nu Marianne Thieme weg is bij de partij.

Ouwehand zegt in een reactie dat de partij geen religieuze koers voert. "Onze lijn is altijd seculier en dat blijft zo. Dus er is geen adventistische invloed op onze standpunten of op ons verkiezingsprogramma. We waren seculier, we blijven seculier en ik ben niet gelovig.