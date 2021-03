Groot christelijk adoptiebureau in de VS laat homo's officieel toe

In de Verenigde Staten kunnen homo's en lesbiennes voortaan officieel terecht bij een van de grootste christelijke adoptieorganisaties van het land. Bij Bethany Christian Services zijn lhbti'ers per direct welkom als pleeg- of adoptieouders. In een aantal staten gebeurde dat al enige tijd onder druk van overheden, maar nu is het landelijke beleid officieel gewijzigd.

Bethany Christian Services is het grootste protestantse bureau voor adoptie- en pleegkinderen van de VS. In 2019 verzorgde de organisatie ruim 1100 adopties en er werden 3406 kinderen in een pleeggezin geplaatst.

Eerder verwees het bureau openlijk homoseksuele pleegouders en adoptieouders in de meeste staten door naar andere instellingen.

Eén man en één vrouw

Het nieuwe beleid van Bethany Christian Services werd in januari in stilte door het bestuur goedgekeurd en begin deze week bekendgemaakt. "We zullen nu met de liefde en het mededogen van Jezus onze diensten aanbieden aan de verschillende soorten gezinnen die er vandaag de dag in de wereld zijn", staat in een e-mail aan medewerkers.

Sinds 2007 stond de landelijke organisatie formeel op het standpunt dat God het huwelijk heeft bedacht voor "één man en één vrouw", iets dat door veel christenen wordt onderschreven.

"We beseffen dat niet iedereen hier gelukkig mee is en het kan zijn dat we inkomsten mislopen", zegt bestuurslid Susanne Jordan tegen de krant The New York Times. "Maar kinderen helpen mag niet omstreden zijn."

Koorddans

In de VS eisen staten en lagere overheden steeds vaker van dergelijke organisaties dat ze lhbti-stellen toelaten. Lokale afdelingen van Bethany kregen daarom een aantal jaar geleden toestemming van het landelijk bestuur om te voldoen aan contracteisen die werden gesteld door lagere overheden. Dat betekende concreet dat er al op kleine schaal werd samengewerkt met homoparen, hoewel dat niet nadrukkelijk in de publiciteit werd gebracht.

De nieuwe aanpak van Bethany heeft wel iets van een koorddans, schrijft The New York Times. "Het is een poging om een eenduidig inclusiviteitsbeleid te voeren dat geen geweld doet aan het grootste deel van de achterban, zoals de kerken, waar het grootste deel van ouders worden geworven." Tegelijkertijd, schrijft de krant, worden in het aangepaste beleid niet relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht goedgekeurd.