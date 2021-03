Campagneblog: Segers wil geen 'exclusief' vaccinatiepaspoort • Veel twijfelende kiezers

De SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg, zei lijsttrekker Van der Staaij bij de NOS. Hij benadrukte dat juist in deze tijd met geen stevige meerderheden voor kabinetten in Tweede en Eerste Kamer elke partij ertoe kan doen, ook vanuit de oppositie.

Van der Staaij zei dat de SGP altijd al constructief is geweest en dat dat juist nu kansen biedt vanuit de oppositie. Als de partij in een kabinet zou komen, blijft hij het liefst in de Kamer, waar hij al sinds 1998 in zit. Volgens Van der Staaij is de SGP al jaren zo stabiel, omdat de partij vaste uitgangspunten heeft die de kiezers kennen. Een van de belangrijkste programmapunten van de partij is een 'gezinsvriendelijk belastingstelsel'.

In de Q&A ging Van der Staaij ook in op de rol van vrouwen in de SGP. Er is meer betrokkenheid van vrouwen binnen de partij, zei hij, hoewel er nog altijd geen vrouwen staan op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer: