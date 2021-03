Campagneblog: Segers: D66-plan halvering veestapel pijnlijk • 'Bevraag politici vaker over bezuinigen'

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), vindt dat politici in de campagnetijd meer bevraagd moeten worden over bezuinigingen. "Iedereen is van plan geld uit te geven", zei hij bij Jinek. "Maar als mijn spaargeld op is, kan ik steeds minder doen. Dus wat ik belangrijk zou vinden, ook voor de formatie van het kabinet: waar gaan we dan op bezuinigen? Ik denk dat dat eerlijk is naar de kiezer en ik denk dat het heel goed zou zijn als politici gevraagd zou worden naar wat ze dan prioriteren."

Hij begrijpt wel dat die vragen nog weinig zijn gesteld. "Want we zitten in crisisstemming. We willen dat er geld uitgegeven wordt, om er weer uit te komen. Dus je wordt met zulke vragen niet met jubelstemming ontvangen."

Het SCP schreef vanochtend in een rapport dat in het jaar sinds de uitbraak van de coronacrisis de spanningen en wrijving tussen groepen Nederlanders toegenomen is. Ook voel mensen zich vaker buitengesloten. Het bureau vindt dat daar een taak voor de overheid ligt.