Campagneblog: 'Partij voor de Dieren transparant' • SGP-voorman Van der Staaij bij NOS

Iets meer dan de helft van de kiezers zegt bij de Kamerverkiezingen over twee weken op dezelfde partij te stemmen als in 2017. Een op de vijf kiezers twijfelt daar nog over en een flink deel stapt over naar een andere partij, maar is er dan nog niet zeker van naar welke. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en onderzoeksinstituut Kieskompas.

Volgens onderzoeker Krouwel van Kieskompas maken veel mensen pas in de laatste dagen hun keuze en is dat niet anders dan bij vorige verkiezingen. "Er zijn nog wel 60 tot 70 zetels te verdienen in de Kamer", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Krouwel voegde eraan toe dat er vooral bij linkse kiezers nog veel twijfel is op wie ze zullen stemmen, meer dan bij rechtse.