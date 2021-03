Campagneblog: 'Niet naïef zijn over islam', zegt Van der Staaij • Veel twijfelende kiezers

"Als ik aangeef dat ik wil praten, dat ik wil onderhandelen, dan ben ik opeens bereid tot compromissen." 50Plus-lijsttrekker Den Haan toonde zich in het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland verbaasd over kritiek van partijgenoten. Een rondgang van Nieuwsuur liet vorige week zien dat er verdeeldheid is in de partij, onder meer over bepaalde uitspraken van Den Haan in de media.

Zo zei de 50Plus-leider, die vorig jaar Henk Krol is opgevolgd, dat ze bereid is om compromissen te sluiten over aanpassingen aan het pensioensysteem. Dat is iets wat 50Plus eerder beslist niet wilde en waar een deel van de achterban ook ontevreden mee is.

"Vind jij dat je per definitie nee moet zeggen als je een voorstel krijgt", vroeg Den Haag zich retorisch af in het WNL-programma. "Ik heb een heel wensenlijstje over de pensioenen en het goed mee kunnen doen van gepensioneerden. Ik vind dat ik mee moet praten om te strijden voor wat ik als eindresultaat wil. Dat is geen compromis, maar heel hard vechten voor wat je echt wil." Als een plan tot een slechter pensioen leidt, is Den Haan niet bereid tot een compromis, benadrukte ze.