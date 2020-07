WK-helden zoeken club: na Götze ook Schürrle weg bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund en André Schürrle gaan na een weinig gelukkig huwelijk uit elkaar. De Bundesliga-club en de 29-jarige aanvaller hebben in goed overleg het contract, dat nog een seizoen doorliep, ontbonden.

Schürrle kwam in 2016 voor zo'n 30 miljoen, een clubrecord, over van VfL Wolfsburg. Hij was destijds een gewilde vleugelspeler, die onder meer furore maakte bij Bayer Leverkusen, Chelsea en het Duitse nationale elftal.

Zijn verblijf in Dortmund werd geen succes. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Fulham, dit seizoen aan Spartak Moskou. Bij de Russische club speelde hij slechts dertien wedstrijden, als gevolg van een enkelblessure en de coronacrisis.

WK-finale

Schürrle was in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië de man die in de verlenging de assist gaf waaruit Mario Götze het winnende doelpunt maakte en Duitsland de wereldtitel schonk. Net als Schürrle vertrekt ook Götze bij Borussia Dortmund. Beide WK-helden zoeken nu een nieuwe club.