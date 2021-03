Wekdienst 3/3: Contactberoepen weer aan het werk • Halve finale van KNVB-beker

Goedemorgen! Vandaag mogen de meeste contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs en rij-instructeurs weer aan het werk. En in Friesland strijden Heerenveen en Ajax voor een plek in de finale van het KNVB-bekertoernooi.

We beginnen met het weer. Vandaag is er geregeld ruimte voor de zon; het warmt in veel plaatsen op naar 10 tot 16 graden, maar op de Wadden blijft het wel flink kouder. Later op de dag neemt de bewolking wat meer toe. In de avond en nacht kan er wat regen vallen bij minima van 2 tot 5 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs en rij-instructeurs kunnen weer aan het werk. Sekswerkers zijn uitgesloten van de versoepeling. En winkels mogen - op afspraak en in een tijdslot - weer klanten ontvangen. Daarnaast kunnen mensen tot 27 jaar weer in teamverband buiten sporten. Bekijk het overzicht hier.

De Gezondheidsraad komt met een advies over of vitamine D kan helpen bij de preventie van covid-19. De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid vroeg eerder om het advies.

In Friesland strijden Heerenveen en Ajax voor een plek in de finale van het KNVB-bekertoernooi, die op zondag 18 april in De Kuip gehouden wordt.

Vanochtend is SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij te gast in het NOS Radio 1 Journaal. Van der Staaij beantwoordt ook live vragen van kijkers in een Q&A op de Facebook- en YouTube-pagina van de NOS.

Wat heb je gemist?

Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben Nederlanders gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven, al nemen de verschillen tussen groepen toe. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Een jaar met corona. "We blijken een veerkrachtig volk, maar dat geldt niet voor bepaalde subgroepen", zegt SCP-onderzoeker Mirjam de Klerk.

Zo hebben jongvolwassenen en zelfstandig ondernemers het moeilijk, net als mensen met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau, meldt het SCP. "Neem bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij hen stapelen de problemen zich op. Het ging al niet goed voor de coronacrisis met het het participeren op de arbeidsmarkt, maar dat zal na de coronacrisis alleen maar erger worden", stelt De Klerk. "Ze werken meestal in de horeca, de evenementenbranche of bij uitzendbureaus en juist hier zijn de grootste klappen gevallen."

Meer nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een kasteel uit de elfde eeuw, gelegen op het zuidelijke puntje van Wales vlak bij de zee; dat wordt na de zomer de nieuwe school van prinses Alexia. De 15-jarige prinses gaat naar het United World College of the Atlantic, een internationale kostschool. Dezelfde school waar haar vader, koning Willem-Alexander, ook heeft gezeten.

De school profileert zich als divers - er zitten leerlingen uit de hele wereld op - en als maatschappelijk betrokken. Verder ligt de school erg afgelegen. En zo'n afgeschermde omgeving is misschien iets waar de prinses behoefte aan heeft, zegt koningshuisverslaggever Kysia Hekster. "Je zou je kunnen voorstellen dat zij daar iets anoniemer door het leven kan. Iedereen kijkt hier natuurlijk naar haar omdat ze de dochter van de koning is. Op die school is ze niet zo bijzonder meer."

Alexia is namelijk niet de enige royalty op de school: kroonprinses Leonor van Spanje gaat ook naar de school en de Belgische kroonprinses Elisabeth behaalde hier vorig jaar haar diploma.