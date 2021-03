Schöne en De Jong met Heerenveen tegen Ajax: 'Speciaal, maar doet geen pijn'

Tot zover de Amsterdamse connectie. Want vanavond speelt het duo juist tegen Ajax, met sc Heerenveen. De twee clubs treffen elkaar in de halve finale van de KNVB-beker.

De Jong scoorde op 15 mei 2011 twee keer in de laatste competitiewedstrijd van dat seizoen tegen FC Twente. De Amsterdammers veroverden de dertigste landstitel ten koste van de Tukkers. Schöne zal in Amsterdam herinnerd worden voor zijn rake vrije trap in het Champions League-duel met Real Madrid, twee jaar geleden.

"Wij zijn nu spelers van Heerenveen en we doen er alles aan om te winnen en de finale te halen. Tuurlijk, als je tegen een andere club speelt is het anders, maar ze spelen nu tegen ons en dan gaan wij er alles aan doen", is Schöne politiek correct. "Het doet ook geen pijn om tegen Ajax te spelen."

De Jong erkent aan de andere kant van de tafel dat het een uniek duel is voor hem. "De halve finale van de beker is sowieso altijd een bijzondere wedstrijd, maar dat het tegen Ajax is, maakt het toch wel speciaal. Dat was het ook geweest als het de kwartfinale of achtste finale was."

"Ik heb ook wel af en toe nog contact met de mensen die er werken en sommige spelers. Met de meesten heb ik nog wel gevoetbald. Ik heb het nu kort met Daley Blind over deze wedstrijd gehad en dat het een mooi moment gaat worden."

Amsterdam

De Jong verliet Ajax in februari vorig jaar voor een Amerikaans avontuur. Schöne keerde deze winter na anderhalf jaar bij Genoa kortstondig terug in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden. Beiden weten dus wat de denkwijze is van Ajax-trainer Erik ten Hag.

Schöne: "Natuurlijk weten Siem en ik iets meer over hoe ze dingen doen. Maar het is een heel goed elftal en dat laat zich niet gek maken door een paar spelers die daar gespeeld hebben."

"Ajax is een heel goede ploeg", vult De Jong aan. "En wij moeten een heel goede dag hebben. Maar we hebben de wedstrijd tegen Feyenoord in ons achterhoofd, waar het de goede kant op viel voor ons. Daar moeten we op hopen."