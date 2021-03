De zwevende kiezer: iets meer dan helft zegt op zelfde partij te stemmen als in 2017

Politieke partijen kunnen er niet blindelings van uitgaan dat hun kiezers bij de verkiezingen weer op hen zullen stemmen. Slechts iets meer dan de helft van de kiezers (54 procent) zegt dat ze op dezelfde partij zullen stemmen als in 2017. Eén op de vijf kiezers twijfelt nog en 23 procent stapt over naar een andere partij. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en onderzoeksinstituut Kieskompas onder leiding van politicoloog André Krouwel.

Het meest loyaal zijn de achterbannen van PVV en SGP, maar ook de VVD behoudt een groot deel van de kiezers uit 2017. Bij deze drie partijen zijn de minste twijfelaars te vinden. Daartegenover hebben 50Plus, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren te kampen met de minst loyale achterbannen.

Mogelijk heeft dit te maken met de conflicten en afsplitsingen in die partijen. Bij 50Plus en de PvdD twijfelen veel kiezers nog. Bij Forum is de twijfel grotendeels weg: nadat veel kandidaten zijn weggelopen, is alleen een harde en loyale kern overgebleven.