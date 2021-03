Dit mag vanaf vandaag weer (en dit nog niet)

Voor iedereen met een zogeheten 'coronakapsel' is het een goede dag, want kappers mogen weer aan de slag. Evenals schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs en rijschoolhouders. De zogenoemde contactberoepen dus.

De versoepelingen die het kabinet vorige week aankondigde in de corona-persconferentie , gaan vandaag in. Wat mag weer, en wat mag niet in deze lockdown? Een overzicht.

Winkelen kon natuurlijk al online of door een pakketje af te halen. Maar vanaf vandaag mag je ook weer fysiek de winkel in om te kijken of passen. Het blijft uiteraard ook mogelijk om online iets te bestellen en te laten bezorgen, of je pakketje via click and collect af te halen bij de winkel.

Maar 'funshoppen' is uit den boze: winkeliers mogen alleen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Per verdieping mogen maximaal twee klanten naar binnen.

Zo'n winkelbezoek duurt minimaal 10 minuten (langer mag), om te voorkomen dat er contact is tussen klanten die elkaar snel afwisselen. De maatregel is dan ook vooral bedoeld om kleine ondernemers tegemoet te komen, die er niet in slaagden om snel een online webshop of click and collect-systeem in het leven te roepen.

Grote winkelbedrijven, zoals woonwinkelketen IKEA, zullen hun winkels niet openen voor publiek.