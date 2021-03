Kappers weer open en winkelen op afspraak • De Jonge: in juli voor iedereen eerste prik

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland) is een explosief afgegaan. Getuigen hoorden vanochtend om 06.55 uur een harde knal. De politie gaat ervan uit dat de teststraat het doelwit was.

De enkele beveiliger die aanwezig was, is niet gewond geraakt. Wel zijn vijf ramen van de teststraat vernield. Volgens de politie is een metalen pijp ontploft, die aan de buitenzijde van het pand lag.

De omgeving is afgezet en agenten doen onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg om te onderzoeken of er nog explosief materiaal is achtergebleven. Volgens een woordvoerder gaat het enkele uren duren totdat de locatie veilig en onderzocht is. De testafspraken van vanmorgen worden afgebeld door de GGD.

Explosie bij GGD-teststraat Bovenkarspel, politie gaat uit van gerichte actie