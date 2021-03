Gemengde reacties na eerste dag winkelen op afspraak • Regeringscrisis Slowakije om Spoetnik-vaccin

Het Nederlandse biotechbedrijf Halix gaat "minimaal 5 à 6 miljoen" vaccins per maand van de farmaceut AstraZeneca produceren. Dat maakte Eurocommissaris Breton (Interne Markt) bekend in een gesprek met de NOS. De Fransman bezocht vanmiddag het bedrijf in Leiden.

Halix is een van de productielocaties van het vaccin, hoewel daar eerst enige tijd verwarring over bestond. Volgens AstraZeneca-topman Pascal Soriot zijn de vaccins die in Leiden worden gemaakt deels bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, waarmee de farmaceut mogelijk het EU-contract schendt. Over die kwestie wilde de Eurocommissaris weinig kwijt.

Breton heeft veel vertrouwen in de levering van AstraZeneca-vaccins. "De productie is drastisch verbeterd. In het tweede kwartaal verwachten we 180 miljoen doses te ontvangen." Dat komt overeen met het afgesproken aantal vaccins.