De Jonge: in juli kan iedereen eerste prik hebben • Recordaantal doden Brazilië

De Verenigde Staten beschikken eind mei over een voorraad coronavaccins die voldoende is om alle volwassenen mee in te enten. Dat is twee maanden eerder dan verwacht. Terwijl president Biden deze verwachting uitsprak, werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Merck & Co heeft toegezegd het vaccin van concurrent Johnson & Johnson mee te gaan produceren. Het Witte Huis zet zwaar in op dat vaccin, waarvan slechts één injectie nodig is.

Biden zei dat de volgende uitdaging is om de vaccinatiesnelheid zo snel mogelijk op te schroeven. De staten wordt gevraagd zich voor te bereiden op de opslag van grote hoeveelheden vaccins, niet alleen van Johnson & Johnson, maar ook van BioNTech/Pfizer en Moderna.