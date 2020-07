Weinig vragen over vervuiling paracetamol, maar onderzoek gaat door

Het loopt nog niet storm aan de balie van Haven Apotheek in Leiden met klanten die vragen stellen over de veiligheid van paracetamol. "Dat had ik eigenlijk wel verwacht", zegt apotheker Mira Assal. Maar er melden zich af en toe mensen met vragen over mogelijk vervuilde paracetamol.

Ook bij apotheek Van Greuningen in Den Haag blijft er vraag naar doosjes paracetamol. Apotheker Martin van der Maarel: "Omdat jan en alleman het medicijn gebruikt, had ik meer vragen verwacht".

Kankerverwekkend

Uit onderzoek van NRC en Zembla blijkt dat er PCA zit in pillen van de grootste producent van paracetamol ter wereld. Dat is een stof die in bepaalde hoeveelheden kankerverwekkend is. De minister stelt een onderzoek in en ook de apothekers zelf gaan het laboratorium in.

"Ik ben blij dat onze beroepsgroep zelf een onderzoek instelt", zegt Assal. "Met de uitkomst kunnen wij klanten beter informeren."

Maar Van der Maarel vraagt zich af hoeveel zo'n onderzoek oplevert. "De kans dat iemand kankerverwekkende stoffen binnenkrijgt, is extreem klein. De aangetroffen waarden vallen binnen de normen die we met elkaar hebben afgesproken. Ik vind de gezondheidswinst beperkt, maar tegelijkertijd is zo'n onderzoek wel belangrijk voor het gevoel van veiligheid."

Nieuwsgierig

De brancheorganisatie wil weten in welk merk paracetamol sowieso geen PCA zit, zegt Aris Prins, voorzitter van de KNMP. "Er is geen reden tot zorg. We zijn gewoon nieuwsgierig."

De vraag die aan sommige balies wordt gesteld, is of er ook paracetamol zonder PCA verkrijgbaar is. "Wij hebben daar nog geen antwoord op en zoeken uit of er een paracetamol bestaat waar deze stof niet in voorkomt", aldus Prins in het NOS Radio 1 Journaal.

Vrijdag meldde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er een onderzoek begint, in opdracht van minister Van Ark. Prins: "Dat is meer een papieren onderzoek, wij gaan echt het laboratorium in. Dat doen we door verschillende soorten paracetamol te testen." De KNMP heeft zelf een laboratorium in Den Haag waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Minder bijwerkingen

Nederland telt zo'n 2000 apotheken, het overgrote deel is lid van de KNMP. Volgens de branchevereniging luidt het algemene advies van de overheid: blijf paracetamol gebruiken.

"Paracetamol kent veel minder bijwerkingen dan andere pijnstillers, zoals ibuprofen. Het blijft daarom absoluut de eerste keus", aldus apotheker Van der Maarel.