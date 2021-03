Sancho schiet Dortmund langs Gladbach naar halve finales bekertoernooi

Jaden Sancho heeft Borussia Dortmund een plek in de halve finales van de DFB-Pokal bezorgd. De 20-jarige Engelsman was verantwoordelijk voor de enige treffer van zijn ploeg tegen Borussia Mönchengladbach. De buitenspeler profiteerde van een snelle uitbraak na een afgeslagen corner en sloeg in de 66e minuut toe.

Voorafgaand stond het duel vooral in het teken van Gladbach-coach Marco Rose, die volgend jaar als trainer bij Dortmund langs de kant staat. Rose was niet de enige op het veld met dubbele sentimenten. Liefst zeven spelers, onder wie Marco Reus en Thorgan Hazard, hebben een verleden bij één van de twee clubs.

Zo ook Dortmund-middenvelder Mahmoud Dahoud, die in de slotfase van het duel tegen zijn oude ploeg rood kreeg.

Veel kansen voor beide ploegen

Beide ploegen creëerden veel kansen. Twee keer werd een treffer afgekeurd door de VAR. Vlak voor rust werd Marcus Thuram (Gladbach) teruggefloten vanwege buitenspel, bij Dortmund werd een treffer van Erling Haaland afgekeurd vanwege een overtreding van de Noor.

Het andere kwartfinaleduel van dinsdagavond tussen Jahn Regensburg (tweede niveau) en Werder Bremen werd afgelast vanwege acht coronabesmettingen bij Regensburg. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum.

Woensdag staan de andere kwartfinales op het programma. Vierdeklasser Rot-Weiss Essen treft dan Holstein Kiel, uitkomend in de Tweede Bundesliga. En RB Leipzig neemt het op tegen VfL Wolfsburg.