Debutant Van de Zandschulp weert zich kranig in Ahoy, maar verliest wel

Botic van de Zandschulp heeft bij het ABN Amro-toernooi de eerste ronde niet overleefd. Borna Coric wees de in Ahoy debuterende en zich kranig werende Van de Zandschulp met 6-4, 7-6 (4) terug.

De mondiale nummer 147 (nummer een van Nederland) deed in de eerste set niet onder voor de Kroaat (ATP-26). Hij kreeg ook twee breekkansen bij 2-2, maar liet die onbenut. Een slordige servicebeurt van Van de Zandschulp, een game later, leverde Coric direct de break voorsprong op.

Slordigheden

Van de Zandschulp, die een wildcard had gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek, gaf in de tweede set geen kans weg, maar nu kostten slordigheden in de beslissende tiebreak hem uiteindelijk de kop. Coric was evenmin foutenvrij, maar wel net iets scherper.

"Het zat dicht bij elkaar", aldus Van de Zandschulp. "Ik moet zeggen dat ik redelijk relaxed was, maar ik heb jammer genoeg niet mijn beste niveau kunnen aantikken. Ik was verrast over mijn forehand, hoe slecht die was vandaag."